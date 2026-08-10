Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 августа 2026, 19:50
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Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro S

Меньше килограмма весит
Huawei опубликовала видео разборки ноутбука MateBook Pro S, чтобы объяснить, как ему удаётся весить всего 798 граммов.
Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro S

© Huawei

Секрет в специальном сплаве магния с литием. Этот материал на 25% легче тех, что обычно используют в ноутбуках. Однако литий может окисляться на воздухе, поэтому инженеры покрыли корпус сверхтонким защитным слоем. В итоге устройство ещё и стало устойчивым к коррозии, окислению и ударам. Внутри ноутбука вместо одной большой платы используется трёхсекционная материнская плата. Корпус собран по следующему принципу: детали плотно входят друг в друга без лишних креплений.

Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro S

© Huawei

По словам главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что «компания сама разрабатывает и платы, и проводку, и электрические схемы».

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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