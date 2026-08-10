Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro S

Опубликовано 10 августа 2026, 19:501 мин.
Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro SМеньше килограмма весит
Huawei опубликовала видео разборки ноутбука MateBook Pro S, чтобы объяснить, как ему удаётся весить всего 798 граммов.
© Huawei
Секрет в специальном сплаве магния с литием. Этот материал на 25% легче тех, что обычно используют в ноутбуках. Однако литий может окисляться на воздухе, поэтому инженеры покрыли корпус сверхтонким защитным слоем. В итоге устройство ещё и стало устойчивым к коррозии, окислению и ударам. Внутри ноутбука вместо одной большой платы используется трёхсекционная материнская плата. Корпус собран по следующему принципу: детали плотно входят друг в друга без лишних креплений.
По словам главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что «компания сама разрабатывает и платы, и проводку, и электрические схемы».
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный