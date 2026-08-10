Huawei показала «внутренности» сверхлёгкого ноутбука MateBook Pro S

Секрет в специальном сплаве магния с литием. Этот материал на 25% легче тех, что обычно используют в ноутбуках. Однако литий может окисляться на воздухе, поэтому инженеры покрыли корпус сверхтонким защитным слоем. В итоге устройство ещё и стало устойчивым к коррозии, окислению и ударам. Внутри ноутбука вместо одной большой платы используется трёхсекционная материнская плата. Корпус собран по следующему принципу: детали плотно входят друг в друга без лишних креплений.