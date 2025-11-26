Huawei полноценно представила планшет-трансформер MatePad Edge

Новый Huawei MatePad Edge — это мощный планшет-трансформер с 14,2-дюймовым OLED-экраном. Он работает на новой HarmonyOS 5, которая поддерживает полноценные декстопные приложения. Планшет тонкий (всего 6.85 мм) и весит 789 грамм. К нему можно подключить клавиатуру и сделать подобие ноутбука из устройства. Он оснащается новым процессором Kirin X90, который, по заявлению Huawei, может соперничать с Apple M5. Для защиты от перегрева в некоторых версиях используется система жидкостного охлаждения.