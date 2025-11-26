Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 ноября 2025, 19:48
Huawei полноценно представила планшет-трансформер MatePad Edge

И люксовый складной ноутбук
Huawei на недавнем мероприятии в Китае представила не только новые смартфоны. Публике показали в том числе планшет/ноутбук и особую версия складного ноутбука.
Новый Huawei MatePad Edge — это мощный планшет-трансформер с 14,2-дюймовым OLED-экраном. Он работает на новой HarmonyOS 5, которая поддерживает полноценные декстопные приложения. Планшет тонкий (всего 6.85 мм) и весит 789 грамм. К нему можно подключить клавиатуру и сделать подобие ноутбука из устройства. Он оснащается новым процессором Kirin X90, который, по заявлению Huawei, может соперничать с Apple M5. Для защиты от перегрева в некоторых версиях используется система жидкостного охлаждения.

Устройство получило основную (50 МП) и фронтальную (32 МП) камеры, поддержку стилуса и батарею на 12 900 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 140 Вт.

Стартовая цена планшета составляет 844 долларов.

Параллельно компания анонсировала MateBook Fold Extraordinary Master Edition — эксклюзивную версию своего складного ноутбука в черно-красном исполнении с максимальной комплектацией.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
