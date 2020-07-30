Huawei представила младшие модели ноутбуков 2020 года

MateBook D 2020 Ryzen Edition выпущены в нескольких версиях. Во-первых, у них разнится размер экрана: есть 14-дюймовый, а есть 15,6-дюймовый. Во-вторых, каждый из ноутбуков работает либо на восьмиядерном процессоре Ryzen 7 4700U, либо на шестиядерном Ryzen 5 4500U. Эти чипы изготовлены по 7-нм техпроцессу. Кроме того, в них используется архитектура Zen2. Есть встроенная графика.

Ноутбуки оснащены зарядным устройством USB-C мощностью 65 Вт. С его помощью MateBook D 2020 Ryzen Edition можно зарядить от 0 до 53% за полчаса.

Цены на 14-дюймовую модель такие:

Ryzen 5 4500U, 16 ГБ + 512 ГБ — $585;

Ryzen 7 4700U, 16 ГБ + 512 ГБ — $657.

На 15,6-дюймовую: