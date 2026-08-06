Huawei представила ноутбук MateBook Pro на собственном процессоре и ОС

Опубликовано 06 августа 2026, 18:221 мин.
Huawei представила ноутбук MateBook Pro на собственном процессоре и ОСПродажи начнутся 14 августа
Huawei анонсировала ноутбук MateBook Pro. Модель полностью построена на собственных разработках компании. И процессор, и операционная система здесь свои.
© Huawei
Внутри установлен процессор Kirin X90 Plus (улучшенная версия прошлогоднего Kirin X90). У него 10 ядер и 20 потоков.
Экран у ноутбука 14,2 дюйма, OLED, сенсорный. Разрешение 3120×2080 пикселей, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит.
Аккумулятора ёмкостью 70 Вт·ч хватает на 10,2 часа «офисной» работы. Зарядка 140 Вт. В корпусе есть три порта USB-C, но только один поддерживает вывод видео.
Базовая версия с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ стоит 9999 юаней (примерно 1480 долларов). Старшая конфигурация с 32 ГБ памяти и 1 ТБ обойдётся в 13 999 юаней (около 2072 долларов).
Предзаказы в Китае уже открыты, продажи начнутся 14 августа.