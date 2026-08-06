Huawei представила ноутбук MateBook Pro на собственном процессоре и ОС

Внутри установлен процессор Kirin X90 Plus (улучшенная версия прошлогоднего Kirin X90). У него 10 ядер и 20 потоков.

Экран у ноутбука 14,2 дюйма, OLED, сенсорный. Разрешение 3120×2080 пикселей, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит.

Аккумулятора ёмкостью 70 Вт·ч хватает на 10,2 часа «офисной» работы. Зарядка 140 Вт. В корпусе есть три порта USB-C, но только один поддерживает вывод видео.

Базовая версия с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ стоит 9999 юаней (примерно 1480 долларов). Старшая конфигурация с 32 ГБ памяти и 1 ТБ обойдётся в 13 999 юаней (около 2072 долларов).

Предзаказы в Китае уже открыты, продажи начнутся 14 августа.