Huawei представила новый компактный ноутбук с большим экраном

Диагональ экрана равна 16,1 дюйма, разрешение — 1920 x 1080 пикселей. Соотношение сторон экрана — 16:9. Боковые рамки у него совсем тонкие, не больше 4,9 миллиметра. Поэтому ноутбук получается компактнее, чем многие 15,6-дюймовые устройства, а дисплей у него больше.

Работает Honor MagicBook Pro на Core i5 в базовой версии, и на Core i7-8565U в версии подороже. Обе версии имеют 8 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 512 ГБ. В качестве графического ускорителя Huawei выбрала NVIDIA GeForce MX250. Компания заявила, что ноутбук почти бесшумный. Уровень шума будет в среднем держаться 25 дБ во время работы.

Поддерживает MagicBook Pro аккумулятор ёмкостью 56 Втч. Работать ноутбук без подзарядки может до 14 часов. Весит же он всего лишь 1,7 кг.

Продажи модели стартуют 29 июля. Стоить версия с Core i5 будет $800, а с Core i7 — $900. В августе Huawei выпустит топовый вариант ноутбука с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ накопителя за $1160.