Huawei представила обновлённый 16-дюймовый ноутбук с новым процессором AMD Ryzen
Вес ноутбука составляет 1,74 килограмма, толщина корпуса — всего 18,4 миллиметра. При этом у MateBook D 16 есть порт USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также HDMI. Имеется и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.
Ноутбук оснащён 16,1-дюймовым экраном с тонкими рамками, благодаря которым соотношение площади дисплея к корпусу составляет 90%.
MateBook D 16 — это первый ноутбук Huawei серии MateBook D 16, который работает под управлением процессора AMD Ryzen 4600H. Это шестиядерная модель с тактовой частотой до 4.0 ГГц и графикой Radeon. Также у ноутбука имеется двойное охлаждение Huawei Shark Fin. Это система из двух вентиляторов. Их шум не превышает 38 дБ в режиме максимальной производительности.
MateBook D 16 поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. За 15 минут зарядки можно добиться двух часов работы. Ноутбук совместим и со 135-Вт зарядным устройством Huawei.
Есть у ноутбука и поддержка Wi-Fi 6. Он в 2,7 раза быстрее Wi-Fi 5.
Информация о стоимости новинки и доступности в России появится позже.