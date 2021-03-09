Huawei представила обновлённый 16-дюймовый ноутбук с новым процессором AMD Ryzen

MateBook D 16 — это первый ноутбук Huawei серии MateBook D 16, который работает под управлением процессора AMD Ryzen 4600H. Это шестиядерная модель с тактовой частотой до 4.0 ГГц и графикой Radeon. Также у ноутбука имеется двойное охлаждение Huawei Shark Fin. Это система из двух вентиляторов. Их шум не превышает 38 дБ в режиме максимальной производительности.