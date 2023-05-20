Huawei представила планшет MatePad Air с разрешением 2,8K

Планшет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Он также оснащен системой с четырьмя стереодинамиками. MatePad Air работает под управлением HarmonyOS 3.1. Заявлена также батарея емкостью 8300 мАч, поддерживающая быструю зарядку до 40 Вт.

Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит $411, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ - $640.