Huawei представила планшет с экраном, имитирующим бумагу

MatePad Paper предназначен для чтения книг и записи заметок. Оснащён 10,3-дюймовым дисплеем E Ink. Однако это не просто читалка, а полноценный планшет. Преимущества по сравнению с традиционными ЖК- и AMOLED-дисплеями здесь наиболее очевидны под прямыми солнечными лучами — в таких условиях дисплей E Ink остается идеально читаемым как бумага.

Huawei разработала для планшета особой режим, который позволяет воспроизводить видео, просматривать веб-страницы и перемещаться по интерфейсу быстрее, чем на других дисплеях E Ink.

MatePad Paper поддерживает стилус M-Pencil второго поколения. Планшет работает под управлением специальной версии HarmonyOS 2.0, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, поддержку Wi-Fi 6+ и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Стоимость MatePad Paper составит 499 евро.