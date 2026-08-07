Huawei представила складной ноутбук MateBook Fold 2026 с новым процессором

Экран всё тот же, 18-дюймовый складной OLED. В разложенном виде он имеет разрешение 3296×2472 пикселей и соотношение сторон 4:3. Когда ноутбук сложен, он превращается в компактное устройство размером с 13-дюймовый лэптоп с разрешением 2472×1648 пикселей. Экран поддерживает высокую частоту обновления и изготовлен по технологии LTPO, что экономит заряд батареи.

Шарнир выполнен из жидкого металла на основе циркония. Сзади есть выдвижная подставка. Ноутбук работает на собственной операционной системе HarmonyOS 6.1.

Цены в Китае стартуют от 24 999 юаней (около 3700 долларов) за версию с 24 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя. Старшая модель с 32 ГБ и 2 ТБ стоит 29 999 юаней (примерно 4445 долларов). Продажи уже начались