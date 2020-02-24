Huawei представила улучшенную версию своего флагманского ноутбука

В основе ноутбука теперь используются процессоры Intel не восьмого поколения, а десятого. В частности, это Core i7-10510U. Такая платформа, конечно, быстрее предыдущей. В MateBook X Pro установлена также интеллектуальная система охлаждения. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250, которая в 3,5 раза лучше интегрированной.

Из портов у ноутбука есть пара USB Type-C, один USB Type-A, 3,5-мм разъём для наушников — в общем, всё, как у предыдущей модели.

Батарея ноутбука имеет ёмкость 56 Вт·ч. Этого хватает на 13 часов воспроизведения видео в разрешении 1080p и 11 часов интернет-сёрфинга.

MateBook X Pro весит чуть больше килограмма, а толщина его корпуса составляет 14,6 мм. Экран занимает 91% поверхности передней панели.

Ноутбук выйдет в нескольких версиях: