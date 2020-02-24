Huawei представила улучшенную версию своего флагманского ноутбука
В основе ноутбука теперь используются процессоры Intel не восьмого поколения, а десятого. В частности, это Core i7-10510U. Такая платформа, конечно, быстрее предыдущей. В MateBook X Pro установлена также интеллектуальная система охлаждения. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250, которая в 3,5 раза лучше интегрированной.
Из портов у ноутбука есть пара USB Type-C, один USB Type-A, 3,5-мм разъём для наушников — в общем, всё, как у предыдущей модели.
Батарея ноутбука имеет ёмкость 56 Вт·ч. Этого хватает на 13 часов воспроизведения видео в разрешении 1080p и 11 часов интернет-сёрфинга.
MateBook X Pro весит чуть больше килограмма, а толщина его корпуса составляет 14,6 мм. Экран занимает 91% поверхности передней панели.
Ноутбук выйдет в нескольких версиях:
- i5 + 16 ГБ + 512 ГБ — 1499 евро;
- i5 + 16 ГБ + 512 ГБ + дискретная видеокарта — 1699 евро;
- i7 + 16 ГБ + 1 ТБ + дискретная видеокарта — 1999 евро.