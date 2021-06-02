Huawei представила в России первый мобильный компьютер на фирменной системе HarmonyOSЭто MatePad Pro
Мобильный компьютер оснащён 12,9-дюймовым OLED-дисплеем. В качестве аппаратной основы у него выступает топовый процессор Huawei Kirin 9000E. Графику обеспечивает Mali-G78 с продвинутыми алгоритмами для повышения производительности в играх. MatePad Pro поддерживает Wi-Fi 6+.
Планшет также получил тройную камеру — впервые для устройства такого вида, как говорит Huawei. Основной модуль представлен датчиком на 13 Мп, его дополняют камера на 8 Мп (ультраширик) и инфракрасный датчик глубины.
Также MatePad Pro является первым планшетом с восемью динамиками. Компания обещает чёткие басы, отличную детализацию звука в других диапазонах частот и ярко выраженное стерео звучание. У аппарата есть сертификация Harman/Kardon и Hi-Res.
Планшет может работать до 14 часов в режиме воспроизведения видео и до 17 дней в режиме ожидания. Время полной зарядки составляет два часа 10 минут. Есть поддержка электронного пера.