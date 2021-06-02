Мобильный компьютер оснащён 12,9-дюймовым OLED-дисплеем. В качестве аппаратной основы у него выступает топовый процессор Huawei Kirin 9000E. Графику обеспечивает Mali-G78 с продвинутыми алгоритмами для повышения производительности в играх. MatePad Pro поддерживает Wi-Fi 6+.

Планшет также получил тройную камеру — впервые для устройства такого вида, как говорит Huawei. Основной модуль представлен датчиком на 13 Мп, его дополняют камера на 8 Мп (ультраширик) и инфракрасный датчик глубины.