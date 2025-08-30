Huawei представит компактный планшет MatePad Mini также 4 сентября

Опубликовано 30 августа 2025, 13:301 мин.
Huawei представит компактный планшет MatePad Mini также 4 сентябряВместе со смартфонами и телевизором
Huawei официально подтвердила выпуск своего нового планшета MatePad Mini, презентация состоится 4 сентября. Производитель решил вернуться к формату мини-планшетов после долгого перерыва.
© Huawei
В тизере Huawei называет новинку «супер-сильным и супер-мини». Подробные характеристики пока не раскрыты, но, вроде как, планшет будет работать на процессоре серии Kirin 9, вероятно, Kirin 9020 5G.
Ожидается, что MatePad Mini получит 8,8-дюймовый экран с форматом 16:9, поддержку 5G и технологию Nearlink. Устройство выйдет в трёх цветах: белом (Snowy White), чёрном (Obsidian Black) и зелёном (Spruce Green).
Huawei явно намерена перехватить часть рынка у Apple с её iPad mini.