Huawei представит компактный планшет MatePad Mini также 4 сентября

В тизере Huawei называет новинку «супер-сильным и супер-мини». Подробные характеристики пока не раскрыты, но, вроде как, планшет будет работать на процессоре серии Kirin 9, вероятно, Kirin 9020 5G.

Ожидается, что MatePad Mini получит 8,8-дюймовый экран с форматом 16:9, поддержку 5G и технологию Nearlink. Устройство выйдет в трёх цветах: белом (Snowy White), чёрном (Obsidian Black) и зелёном (Spruce Green).

Huawei явно намерена перехватить часть рынка у Apple с её iPad mini.