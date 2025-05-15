Huawei представит складной ноутбук 19 мая, но тизер уже есть

Опубликовано 15 мая 2025, 20:091 мин.
Huawei представит складной ноутбук 19 мая, но тизер уже естьHarmonyOS PC Ultimate Design
Huawei официально анонсировала новый ноутбук с названием HarmonyOS PC Ultimate Design. Судя по тизеру и слухам, устройство может иметь складную конструкцию. Презентация новинки состоится 19 мая вместе с серией смартфонов Nova 14.
© Huawei
На изображении видно тонкий и стильный ноутбук с надписью «Huawei Ultimate Design». Петля корпуса имеет линии, напоминающие складной механизм. Возможно, ноутбук получит название MateBook Fold Ultimate Design и будет оснащён сенсорным экраном.
По утечкам, устройство может предложить до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенного хранилища, а корпус выполнен в тёмном цвете. Huawei пока не подтвердила, складной ли это ноутбук, но дизайн и намёки указывают именно на это.