Huawei представит складной ноутбук 19 мая, но тизер уже есть

По утечкам, устройство может предложить до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенного хранилища, а корпус выполнен в тёмном цвете. Huawei пока не подтвердила, складной ли это ноутбук, но дизайн и намёки указывают именно на это.