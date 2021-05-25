Huawei привезла новые флагманские ноутбуки в Россию
Ноутбук MateBook 14 получил 14-дюймовый экран с рамками шириной 4,9 мм. Разрешение дисплея составляет 2160×1440 пикселей. Сенсорный экран MateBook 14 поддерживает касания по десяти точкам.
Ноутбук предлагается с двумя вариантами процессора i5-1135G7 или i7-1165G7. Устройство оснащается двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 16 ГБ и SSD объёмом 512 ГБ. Толщина корпуса MateBook 14 составляет 15,9 мм, вес — 1,49 кг. Устройство поддерживает универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт.
Huawei
Модель Huawei MateBook X Pro 2021 оснащается процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, оперативной памятью LPDDR4X объёмом 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ. Ноутбук ещё тоньше и весит ещё меньше — 14,6 мм и 1,33 кг соответственно.
Обе модели поддерживают технологию Huawei Share, которая позволяет ноутбукам обмениваться информацией со смартфонами.
Цены на модель Huawei MateBook 14 начинаются с 94 990 рублей, а на MateBook X Pro — со 139 990 рублей.