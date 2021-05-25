Huawei привезла новые флагманские ноутбуки в Россию

Модель Huawei MateBook X Pro 2021 оснащается процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, оперативной памятью LPDDR4X объёмом 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ. Ноутбук ещё тоньше и весит ещё меньше — 14,6 мм и 1,33 кг соответственно.

Обе модели поддерживают технологию Huawei Share, которая позволяет ноутбукам обмениваться информацией со смартфонами.

Цены на модель Huawei MateBook 14 начинаются с 94 990 рублей, а на MateBook X Pro — со 139 990 рублей.