Huawei привезла в Россию недорогой планшет с большим экраном

Планшет оснащён экраном диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2000 x 1200 пикселей. Дисплей занимает 84% от поверхности передней панели. MatePad имеет четыре высокоамплитудных динамика и четырехканальный усилитель, которые обеспечивают хорошее качество звучания.

Планшет построен на процессоре Kirin 810. Ёмкость аккумулятора достигает 7250 мАч, что позволяет устройству работать до 12 часов в режиме просмотра загруженного видео.

Также у MatePad есть многооконный режим Multi-Window и возможность передавать файлы с планшета на смартфон и обратно одним жестом. Есть у аппарата и фронтальная камера разрешением 8 Мп и углом обзора 107°. Ещё производитель добавил в устройство режим защиты зрения.

В России планшет будет продаваться в сером цвете. Предварительный заказ можно будет оформить уже 5 июня 2020 года. Модель с конфигурациями 4 ГБ + 64 ГБ, Wi-Fi оценена в 21 990 рублей. MatePad с таким же объёмом памяти, но с LTE будет стоить 23 990 рублей.