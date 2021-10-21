Huawei привезла в Россию ноутбук MateBook 14s для работы

Huawei привезла в Россию ноутбук MateBook 14s для работыС хорошим экраном и 13 часами автономности
Ноутбук оснащён дисплеем разрешением 2520 x 1680 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана у него встроена ИК-камера с функцией распознавания лица. В кнопке включения есть также сканер отпечатков пальцев.
В качестве аппаратной основы MateBook 14s выступает процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения. У ноутбука есть производительный режим, который можно включить сочетанием клавиш Fn + P. В этом режиме увеличивается TDP процессора до 45 Вт.
Помимо этого ноутбук имеет двухканальную оперативную память LPDDR4x объёмом 16 ГБ и SSD ёмкостью до 1 ТБ. Устройство питает аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Ноутбук может работать до 13 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео 1080p. За 15 минут MateBook 14s можно зарядить на 3 часа работы.
Вес устройства составляет 1,43 килограмма, толщина — 16,7 миллиметра. Ноутбук представлен в двух оттенках: космический серый и зелёный шалфей.