Huawei привезла в Россию ноутбук MateBook 14s для работы

Ноутбук оснащён дисплеем разрешением 2520 x 1680 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана у него встроена ИК-камера с функцией распознавания лица. В кнопке включения есть также сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной основы MateBook 14s выступает процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения. У ноутбука есть производительный режим, который можно включить сочетанием клавиш Fn + P. В этом режиме увеличивается TDP процессора до 45 Вт.