Huawei привезла в Россию планшет дешевле 10 тысяч рублей

Разрешение дисплея составляет 1280 х 800 пикселей. Ширина рамок тут равна 4,9 мм, благодаря чему полезная площадь достигает 80% от передней панели. Планшет выполнен в компактном корпусе с металлической отделкой (габариты — 199,70 мм х 121,10 мм).

Huawei MatePad T 8 работает на восьмиядерном процессоре с основной частотой 2 ГГц. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, которого хватает на 12 часов работы при просмотре интернет-страниц и на 588 часов в режиме ожидания с выключенным экраном. Планшет поддерживает функцию разблокировки с помощью технологии распознавания лица. Также у модели есть расширенные опции родительского контроля.

В продаже в России Huawei MatePad T 8 появится с 19 июня. Версия планшета с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, а также с Wi-Fi оценена в 7990 рублей. Устройство с 2 ГБ + 32 ГБ и LTE стоит 9990 рублей.