Huawei привезла в Россию свой первый премиальный ноутбук с большим экраном

Модель оснащена безрамочным 2,5K-экраном диагональю 16 дюймов, процессором AMD Ryzen 7 5800H и обновлённой системой охлаждения. Экран также поддерживает низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания. В ноутбуке установлены высокоскоростной SSD NVMe PCIe объёмом 512 ГБ и двухканальная память DDR4 3200 МГц на 16 ГБ.

MateBook 16 питает аккумулятор ёмкостью 84 Вт×ч. Он обеспечивает до 12,5 часа работы без подзарядки в режиме просмотра загруженного видео в формате 1080p. Универсальный адаптер питания имеет мощность 135 Вт.

Huawei MateBook 16 будет продаваться в классическом оттенке «космический серый». Предварительный заказ начнётся 15 февраля 2022 года в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах. Рекомендованная розничная цена составит 109 990 рублей.