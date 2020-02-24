Huawei привезёт главного конкурента iPad Pro в Россию

Экран планшета имеет диагональ 10,8 дюйма, при этом он занимает 90% поверхности передней панели. Соответственно рамки у него очень тонкие — до 4,9 мм. Разрешение экрана составляет 2560 x 1600 пикселей, яркость 540 нит, контрастность 1500:1.

Толщина корпуса устройства равна 7,2 мм, а весит оно всего 460 граммов. Планшет способен продержаться на одном заряде до 12 часов в режиме просмотра видео и до 11,5 часа в режиме просмотра веб-страниц. Поддерживает беспроводную зарядку.

MatePad Pro будет доступен в России в следующих расцветках: насыщенный зелёный, тёплый оранжевый, полночный серый.

Цены на планшет в Европе будут такими:

за 6 ГБ + 128 ГБ и Wi-Fi — 549 евро;

за 8 ГБ + 256 ГБ и Wi-Fi – 649 евро;

за 6 ГБ + 128 ГБ и LTE — 599 евро;

за 8 ГБ + 256 ГБ и LTE — 699 евро;

за 8 ГБ + 256 ГБ, Wi-Fi, стилус и веган-кожу — 749 евро.

Продажи начнутся в апреле 2020 года.