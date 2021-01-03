Huawei скоро выпустит два новых флагманских ноутбука

Пока информации о грядущих MateBook не очень много. Есть данные, что они получат похожий дизайн, как у предшественников. Также ожидаются улучшения по части «железа». MateBook будут работать на процессорах Intel Core 11-го поколения, а также будут оснащены видеокартой NVIDIA GeForce MX450.

Также Gizchina пишет, что Huawei разрабатывает собственный аналог App Store для компьютеров. Сейчас в магазине есть пять основных разделов. А ещё компания активно работает над внедрением собственной замены Android. Недавно вышла бета-версия операционной системы HarmonyOS для разработчиков. Некоторые из них отметили, что, похоже, система Huawei создана на базе всё той же Android.