Huawei сравнила анонс своего планшета по важности с полётом Гагарина в космос

На одном рекламном постере изображено завершение первого в истории кругосветного морского путешествия (1522 год), на втором — первый полёт самолёта (1903 год), на третьем — первый полёт человека в космос (1961 год). Huawei пишет, что «тысячу лет люди шаг за шагом расширяли свой кругозор. До очередного шага осталось три дня».

Заявление, будто выход планшета может сравниться с перечисленными выше достижениями, вызывает некоторые сомнения. Но реклама Huawei всё-таки интригует.

Про MatePad Pro известно, что он первым среди планшетов получит экран с вырезом под фронтальную камеру и обратную беспроводную зарядку.