Huawei вновь обошел Apple на рынке планшетов в Китая

Успех обусловлен «агрессивным» выпуском устройств серии MatePad, включая MatePad Pro 12.2, который получил популярность среди китайских потребителей.

В то же время Apple отгрузила 20,1 миллионов планшетов, что привело к снижению роста на 14% в годовом исчислении. Это подчеркивает трудности, с которыми сталкивается компания на быстро развивающемся китайском рынке, где местные производители укрепляют свои позиции.

Xiaomi заняла третье место с 9,25 миллионами проданных устройств, а Honor показала рост на 63%, заняв четвертое место с 6,5 миллионами единиц. Рост конкуренции привел к увеличению общего объема продаж планшетов в Китае на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.