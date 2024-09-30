Huawei вновь обошел Apple на рынке планшетов в Китая

Опубликовано 30 сентября 2024, 12:001 мин.
Huawei вновь обошел Apple на рынке планшетов в КитаяВо втором квартале подряд
Huawei продолжает доминировать на рынке планшетов Китая, второй квартал подряд опережая Apple, как следует из нового отчета Canalys. Во втором квартале 2024 года Huawei отгрузила 20,5 миллионов планшетов, заняв 26% рынка и показав рост на 66% в годовом исчислении.
Успех обусловлен «агрессивным» выпуском устройств серии MatePad, включая MatePad Pro 12.2, который получил популярность среди китайских потребителей.
В то же время Apple отгрузила 20,1 миллионов планшетов, что привело к снижению роста на 14% в годовом исчислении. Это подчеркивает трудности, с которыми сталкивается компания на быстро развивающемся китайском рынке, где местные производители укрепляют свои позиции.
Xiaomi заняла третье место с 9,25 миллионами проданных устройств, а Honor показала рост на 63%, заняв четвертое место с 6,5 миллионами единиц. Рост конкуренции привел к увеличению общего объема продаж планшетов в Китае на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.