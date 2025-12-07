Huawei вошла в топ-5 мирового рынка планшетов

Первое место по-прежнему занимает Apple. Компания удержала 34% рынка — столько же, как и годом ранее. Отчёт прогнозирует, что в 2026 году продажи iPad вырастут примерно на 10%.

На втором месте находится Samsung с долей 18%, однако её продажи не выросли по сравнению с прошлым годом.

Третью строчку заняла Lenovo, которая удерживает 9% рынка и продемонстрировала рост поставок на 23%.

Четвёртое место заняла Huawei. Компания увеличила продажи на 10% и получила 9% рынка — на 1% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Популярность устройств MatePad 11.5 S и 12 X сыграла важную роль.

Пятую позицию занимает Amazon, показавшая рост продаж на 13%.

Следом идёт Xiaomi с 7% рынка и увеличением поставок на 8%.