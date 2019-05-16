Huawei выпустила недорогой планшет с мощным процессором

Одна из основных фишек планшета — стереосистема с двумя мощными динамиками, которые, по заверениям создателей, передают насыщенный бас и чистый звук. Вышеупомянутый процессор Kirin 710 имеет технологию оптимизации графической производительности для видеоигр GPU Turbo 2.0.

Диагональ экрана планшета равна восьми дюймам. Устройство имеет достаточно узкие рамки. Его корпус серого цвета — металлический, в целом аппарат весит 310 граммов.

Питает MediaPad M5 lite аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, который может обеспечить до 10,6 часов работы при просмотре видео высокого качества и до 62 часов работы при воспроизведении музыки.

Согласно пресс-релизу, продажи планшета начнутся 23 мая по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Купить устройство можно будет в официальном интернет-магазине Huawei и в других сетевых магазинах.