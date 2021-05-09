Huawei выпустила ноутбук на смартфонном процессоре

По сути, новая модель — это почти тот же Huawei MateBook 14. Однако вместо процессоров Intel или AMD в нём установлена однокристальная система (SoC), которую мы уже встречали в смартфонах Huawei P40 и других. Сообщается, что новый ноутбук ориентирован на государственных и корпоративных заказчиков. Устройство может работать под управлением Windows 10. Но в будущем на него можно будет установить фирменную HarmonyOS.

У Qingyun L410 есть 14-дюймовый экран разрешением 2K, 8 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 512 ГБ. Цены на ноутбук начинаются с $1272. В будущем Huawei намерена выпустить модель и для обычных пользователей.