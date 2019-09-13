Huawei выпустила ноутбуки под управлением Linux из-за санкций США

Проект Deepin Linux изначально был китайским дистрибутивом Linux под названием Hiweed Linux, которым управляло сообщество. Затем его стала разрабатывать компания Wuhan Deepin Technology. В 2014 года она заключила несколько программных контрактов с китайским правительством. В 2015 проект присоединился к The Linux Foundation.

Напомним, в мае Huawei внесло в «чёрный список» министерство торговли США. Из-за этого компании могут запретить использовать для ноутбуков Windows. Так, Huawei уже лишилась возможности устанавливать сервисы Google на новые модели смартфонов, в частности Mate 30 и Mate X.