Huawei выпустит дешевый, но мощный ноутбук на своём процессоре для студентов

По данным их источников, компания готовит классический ноутбук серии MateBook. Но его особенностью станет использование нового процессора Kirin X90A — адаптированной версии X90. Он обладает 8 ядрами и 16 потоками для обработки данных. Для графики будет отвечать Maleoon 910B.

Основная цель Huawei — якобы предложить «доступное и эффективное» устройство для учёбы. Ориентировочная цена составит от 3000 до 4000 юаней (примерно 35−46 тысяч рублей по текущему курсу).

Презентация нового ноутбука может состояться уже в этом году вместе с анонсом флагманских смартфонов серии Pura 90.