Huawei выпустит дешевый, но мощный ноутбук на своём процессоре для студентов

Опубликовано 02 января 2026, 16:301 мин.
Huawei выпустит дешевый, но мощный ноутбук на своём процессоре для студентовИ других учащихся
Huawei, судя по всему, разрабатывает новый ноутбук под управлением HarmonyOS. СМИ пишут, что устройство будет ориентировано в первую очередь на студентов и молодёжь.
© Huawei
По данным их источников, компания готовит классический ноутбук серии MateBook. Но его особенностью станет использование нового процессора Kirin X90A — адаптированной версии X90. Он обладает 8 ядрами и 16 потоками для обработки данных. Для графики будет отвечать Maleoon 910B.
Основная цель Huawei — якобы предложить «доступное и эффективное» устройство для учёбы. Ориентировочная цена составит от 3000 до 4000 юаней (примерно 35−46 тысяч рублей по текущему курсу).
Презентация нового ноутбука может состояться уже в этом году вместе с анонсом флагманских смартфонов серии Pura 90.