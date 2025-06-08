Huawei выпустит ещё два ноутбука на HarmonyOS во второй половине 2025 года

Опубликовано 08 июня 2025, 07:041 мин.
Huawei выпустит ещё два ноутбука на HarmonyOS во второй половине 2025 годаЖдать осталось недолго
Huawei продолжает развивать линейку ноутбуков на собственной операционной системе HarmonyOS. По данным инсайдеров, компания готовит ещё два новых устройства. Они могут выйти во второй половине 2025 года.
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Недавно Huawei уже представила два ноутбука с HarmonyOS 5 — MateBook Pro и MateBook Fold Ultimate Design. Последний особенно привлёк внимание благодаря гибкому 18-дюймовому экрану.
Сейчас в разработке находится ещё три ноутбука, один из которых может выйти уже в этом месяце, вероятно, вместе с серией смартфонов Pura 80. Остальные два устройства появятся ближе к концу года.
HarmonyOS предлагает расширенные функции безопасности, удобную многозадачность и простое управление. Пока что ОС популярна в Китае. Возможно, в будущем — за его пределами.