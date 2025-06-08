Huawei выпустит ещё два ноутбука на HarmonyOS во второй половине 2025 года

Недавно Huawei уже представила два ноутбука с HarmonyOS 5 — MateBook Pro и MateBook Fold Ultimate Design. Последний особенно привлёк внимание благодаря гибкому 18-дюймовому экрану.

Сейчас в разработке находится ещё три ноутбука, один из которых может выйти уже в этом месяце, вероятно, вместе с серией смартфонов Pura 80. Остальные два устройства появятся ближе к концу года.

HarmonyOS предлагает расширенные функции безопасности, удобную многозадачность и простое управление. Пока что ОС популярна в Китае. Возможно, в будущем — за его пределами.