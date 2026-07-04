Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 04 июля 2026, 07:10
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Huawei выпустит компактный складной ноутбук MateBook Fold

Возможно, в сентябре
Похоже, Huawei работает над новой версией складного ноутбука MateBook Fold. В отличие от первой модели новинка может получить более компактные размеры. У первой экран диагональю 18 дюймов.
Huawei выпустит компактный складной ноутбук MateBook Fold

© Huawei

Информацией поделился инсайдер SuperDimensional. Он составил список устройств Huawei, которые могут представить в сентябре 2026 года: смартфоны (Mate 90, XT 2), планшеты и как раз небольшой складной ноутбук.

Пока что никаких подробностей о характеристиках или дизайне нет.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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