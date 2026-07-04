Huawei выпустит компактный складной ноутбук MateBook Fold

Информацией поделился инсайдер SuperDimensional. Он составил список устройств Huawei, которые могут представить в сентябре 2026 года: смартфоны (Mate 90, XT 2), планшеты и как раз небольшой складной ноутбук.

Пока что никаких подробностей о характеристиках или дизайне нет.