Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 06 августа 2026, 14:03
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Huawei выпустит компактный вариант складного ноутбука MateBook Fold

Преемника 18-дюймового аппарата
Huawei, по слухам, работает над уменьшенной версией своего складного ноутбука MateBook Fold. Новинка должна выйти уже в четвёртом квартале 2026 года.
Huawei выпустит компактный вариант складного ноутбука MateBook Fold

© Huawei

Появится дополнительный внешний экран сзади. Пока что технические характеристики держатся в секрете.

Сам складной ноутбук Huawei MateBook Fold обладает гибким 18-дюймовым OLED-экраном. В разложенном виде работает как большой планшет, в сложенном — как 13-дюймовый ноутбук. Работает ноутбук на прцоессоре Kirin X90 Plus. Гаджет весит около 1,16 кг, поддерживает магнитную клавиатуру, работу со стилусом и функционирует на базе фирменной ОС.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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