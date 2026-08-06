Huawei выпустит компактный вариант складного ноутбука MateBook Fold

Опубликовано 06 августа 2026, 14:031 мин.
Huawei выпустит компактный вариант складного ноутбука MateBook FoldПреемника 18-дюймового аппарата
Huawei, по слухам, работает над уменьшенной версией своего складного ноутбука MateBook Fold. Новинка должна выйти уже в четвёртом квартале 2026 года.
© Huawei
Появится дополнительный внешний экран сзади. Пока что технические характеристики держатся в секрете.
Сам складной ноутбук Huawei MateBook Fold обладает гибким 18-дюймовым OLED-экраном. В разложенном виде работает как большой планшет, в сложенном — как 13-дюймовый ноутбук. Работает ноутбук на прцоессоре Kirin X90 Plus. Гаджет весит около 1,16 кг, поддерживает магнитную клавиатуру, работу со стилусом и функционирует на базе фирменной ОС.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги: