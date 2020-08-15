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Сегодня 18:58
Huawei выпустит первый ноутбук на Windows с чувствительным к силе нажатия тачпадом
У Apple уже есть такие
В августе Huawei должна представить преемника ноутбука MateBook X 2017 года. Согласно новой утечке, компания выпустит первый ноутбук на Windows с чувствительным к силе нажатия тачпадом.
У Apple, например, уже есть трекпад Force Touch, который позволяет выполнять нажатие с усилием. Теперь Huawei вводит свой аналог технологии. Трекпад китайской компании будет называться Free Touch.
Также от MateBook X 2020 года ждут дисплей с тоники рамками диагональю 13 дюймов. Разрешение экрана составит 3K. Кроме того, ноутбук будет поддерживать Wi-Fi 6. Модели пророчат высокую цену, и оно неудивительно, если слухи про тачпад окажутся правдой.
Больше про MateBook X 2020 года, к сожалению, ничего неизвестно. Анонс устройства состоится 19 августа.