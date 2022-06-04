Huawei запатентовала ноутбук без дисплея и клавиатуры

Конечно, вывод на рынок этого предполагаемого трансформируемого ПК может показаться слишком запоздалым, ведь ожидается рост популярности складных ноутбуков. С другой стороны, «ядро» Huawei можно было бы сделать совместимым с разными видами дисплеев и клавиатур, создав так совершенно новое масштабируемое решение.