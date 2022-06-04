Huawei запатентовала ноутбук без дисплея и клавиатуры

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Huawei запатентовала ноутбук без дисплея и клавиатурыМожет быть интересным решением
Huawei подала заявку на патент, описывающий электронное устройство, к которому можно присоединить два дополнительных объекта с совместимыми разъёмами. В сущности, это своего рода «ядро» для подключаемых дисплея и клавиатуры. В итоге получается модульный ноутбук.
Само устройство представляет собой прямоугольную коробку с фирменными разъёмами по бокам. Через них можно подключить панелью дисплея и клавиатуру. Таким образом, полный комплект из трёх частей представляет собой потенциальный новый тип ноутбука.
Конечно, вывод на рынок этого предполагаемого трансформируемого ПК может показаться слишком запоздалым, ведь ожидается рост популярности складных ноутбуков. С другой стороны, «ядро» Huawei можно было бы сделать совместимым с разными видами дисплеев и клавиатур, создав так совершенно новое масштабируемое решение.