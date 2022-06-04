Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:01
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Huawei запатентовала ноутбук без дисплея и клавиатуры

Может быть интересным решением
Huawei подала заявку на патент, описывающий электронное устройство, к которому можно присоединить два дополнительных объекта с совместимыми разъёмами. В сущности, это своего рода «ядро» для подключаемых дисплея и клавиатуры. В итоге получается модульный ноутбук.
Huawei запатентовала ноутбук без дисплея и клавиатуры

Само устройство представляет собой прямоугольную коробку с фирменными разъёмами по бокам. Через них можно подключить панелью дисплея и клавиатуру. Таким образом, полный комплект из трёх частей представляет собой потенциальный новый тип ноутбука.

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Конечно, вывод на рынок этого предполагаемого трансформируемого ПК может показаться слишком запоздалым, ведь ожидается рост популярности складных ноутбуков. С другой стороны, «ядро» Huawei можно было бы сделать совместимым с разными видами дисплеев и клавиатур, создав так совершенно новое масштабируемое решение.

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