И ноутбук тоже: Xiaomi выпустила планшет 2-в-1

Устройство назвали XiaomiBook S. Он оснащён процессором Snapdragon 8cx Gen 2, который изготовлен по 7-нм техпроцессу. Чипсет вышел в одном поколении со Snapdragon 865.

12,4-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Компания обещает яркость 500 нит. Корпус планшета изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, имеет толщину 8,95 мм и весит всего 720 г.