Идеальные MacBook 2020 года отдают на запчасти. Спасибо защите Apple“Просто ничего нельзя сделать”
Двухлетние MacBook с чипом безопасности T2 остаются пригодными лишь для продажи на запчасти, потому что у тех, кто восстанавливает “убитые” устройства нет возможности войти в систему и сбросить устройства на заводские настройки, сообщает Motherboard. Для безопасности и конфиденциальности - новости хорошие, а вот для вторичного рынка - наоборот.
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Джон Бамстед, специалист по восстановлению MacBook и владелец ремонтного магазина рассказал, что представленный в 2018 году ноутбук делает невозможным вход в систему для любого, кто не является его первоначальным владельцем.
"Как это было на протяжении многих лет с переработчиками и миллионами iPhone и iPad, теперь с MacBook практически все кончено - просто ничего нельзя сделать, если устройство заблокировано", - сказал Бамстед в интервью Motherboard. Даже у взломщиков нет решения, и, вероятно, не будет, потому что “собственные чипы Apple очень грозны", заявил эксперт.
Ответственные “восстановители устройств” и ремонтники стирают данные с использованных устройств перед их продажей. С MacBook на М1 ситуация другая: данные стираются, но не могут быть присвоены новому пользователю, что делает ноутбуки фактически бесполезными.