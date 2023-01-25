Идеальные MacBook 2020 года отдают на запчасти. Спасибо защите Apple

Джон Бамстед, специалист по восстановлению MacBook и владелец ремонтного магазина рассказал, что представленный в 2018 году ноутбук делает невозможным вход в систему для любого, кто не является его первоначальным владельцем.

"Как это было на протяжении многих лет с переработчиками и миллионами iPhone и iPad, теперь с MacBook практически все кончено - просто ничего нельзя сделать, если устройство заблокировано", - сказал Бамстед в интервью Motherboard. Даже у взломщиков нет решения, и, вероятно, не будет, потому что “собственные чипы Apple очень грозны", заявил эксперт.

Ответственные “восстановители устройств” и ремонтники стирают данные с использованных устройств перед их продажей. С MacBook на М1 ситуация другая: данные стираются, но не могут быть присвоены новому пользователю, что делает ноутбуки фактически бесполезными.