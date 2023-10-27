iFixit «заменила» Microsoft, начав продажи ремонтных деталей для Surface

В список входят такие устройства, как Surface Pro 9, Surface Laptop 5, Surface Go 4 и Surface Studio 2 Plus. Помимо поставки запасных частей, iFixit также предоставляет пользователям ценные ресурсы, включая видеоролики по разборке, руководства по каждому продукту и наборы инструментов.

Хотя в начале этого года Microsoft начала продажу собственных деталей для Surface, iFixit теперь предлагает более широкий выбор деталей для более широкого спектра продуктов. Цены на большинство деталей в этих двух источниках сопоставимы. Например, сменная батарея для Surface Pro 9 и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ для Surface Laptop 5 имеют одинаковую цену на обеих платформах. Стоимость некоторых деталей на iFixit несколько выше, если в комплект входит ремонтный набор.

Данное сотрудничество Microsoft и iFixit развивает предыдущее сотрудничество, в рамках которого iFixit в 2021 году распространяла официальные инструменты для ремонта Microsoft Surface среди конкретных сервисных партнеров.