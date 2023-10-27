iFixit «заменила» Microsoft, начав продажи ремонтных деталей для Surface

iFixit «заменила» Microsoft, начав продажи ремонтных деталей для SurfaceВ рамках сотрудничества, само собой
iFixit, известная платформа для энтузиастов ремонта, расширила свои предложения за счет продажи оригинальных запасных частей для различных устройств Microsoft Surface. Таким образом, у потребителей появился дополнительный источник подлинных компонентов, включая SSD-накопители, батареи, экраны и т.д., для 15 различных устройств Surface.
В список входят такие устройства, как Surface Pro 9, Surface Laptop 5, Surface Go 4 и Surface Studio 2 Plus. Помимо поставки запасных частей, iFixit также предоставляет пользователям ценные ресурсы, включая видеоролики по разборке, руководства по каждому продукту и наборы инструментов.
Хотя в начале этого года Microsoft начала продажу собственных деталей для Surface, iFixit теперь предлагает более широкий выбор деталей для более широкого спектра продуктов. Цены на большинство деталей в этих двух источниках сопоставимы. Например, сменная батарея для Surface Pro 9 и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ для Surface Laptop 5 имеют одинаковую цену на обеих платформах. Стоимость некоторых деталей на iFixit несколько выше, если в комплект входит ремонтный набор.
Данное сотрудничество Microsoft и iFixit развивает предыдущее сотрудничество, в рамках которого iFixit в 2021 году распространяла официальные инструменты для ремонта Microsoft Surface среди конкретных сервисных партнеров.