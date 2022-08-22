Играбельно? Ноутбучную RTX 2050 проверили в 14 играх

Играбельно? Ноутбучную RTX 2050 проверили в 14 играхЗапускались все проекты в разрешении 1080p
Авторы канала ShadowSeven в выпуске на YouTube проверили производительность RTX 2050, установленной на ноутбуке Acer Aspire 5 (2022). Запускались все 14 игр в 1080p. Среди этих игр были Rainbow Six Siege, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, CS:GO, Valorant, God of War, Days Gone, PUBG, GTA 5, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Elden Ring, Fortnite Performance Mode, Hitman 3.
В Red Dead Redemption 2 средняя производительность со средним пресетом, высокими текстурами и отключенным DLSS равнялась 62,5 к/с.
CS:GO шла с низким пресетом. В среднем здесь частота кадров находилась в районе 205,5 к/с.
Игра PUBG запускалась на очень низких/низких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 94,5 к/с.
GTA 5 шла с высоким/очень высоким пресетом, MSAA X2, отключенными Advanced Settings. Средний FPS здесь составил 85 к/с.
Игра Far Cry 6 запускалась на средних настройках графики. В ней частота кадров в среднем равнялась 54 к/с.
В Forza Horizon 5 с высоким пресетом средняя производительность составляла 101 к/с.
Fortnite Performance Mode шла на средних/низких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 83,5 к/с.
Все остальные замеры вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В целом видеокарта Nvidia RTX 2050 способна выдать в 14 современных проектах среднюю производительность на уровне 100 к/с. При этом лучшие результаты показывает она в CS:GO (205,5 к/с), а худшие - в Elden Ring (52,5 к/с).
Характеристики ноутбука Acer Aspire 5 A515-57G (2022):
- видеокарта Nvidia RTX 2050 Laptop Graphics GPU (4GB GDDR6 VRAM);
- процессор 12th Gen Intel Core i5-1240P;
- оперативная память 16GB ram (8x8);
- операционная система Windows 11 Home;
- SSD 512GB SSD (PCIe Gen3);
- HDD 2TB External.