Играбельно? Ноутбучную RTX 2050 проверили в 14 играх

Авторы канала ShadowSeven в выпуске на YouTube проверили производительность RTX 2050, установленной на ноутбуке Acer Aspire 5 (2022). Запускались все 14 игр в 1080p. Среди этих игр были Rainbow Six Siege, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, CS:GO, Valorant, God of War, Days Gone, PUBG, GTA 5, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Elden Ring, Fortnite Performance Mode, Hitman 3.

В Red Dead Redemption 2 средняя производительность со средним пресетом, высокими текстурами и отключенным DLSS равнялась 62,5 к/с.

CS:GO шла с низким пресетом. В среднем здесь частота кадров находилась в районе 205,5 к/с.

Игра PUBG запускалась на очень низких/низких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 94,5 к/с.