Игровой ноутбук Honor WIN H9 получил шесть вентиляторов и RTX 5060

Опубликовано 15 апреля 2026, 09:181 мин.
Игровой ноутбук Honor WIN H9 получил шесть вентиляторов и RTX 5060Есть вариант попроще
Honor показала игровой ноутбук WIN H9. Система охлаждения здесь с шестью вентиляторами. При этом удалось сохранить относительно небольшой размер.
У Honor H9 два вентилятора засасывают холодный воздух снизу, а четыре маленьких выдувают горячий сзади.
Ноутбук будет выпускаться в двух версиях:
Младшая модель с процессором Intel Core i7, видеокартой RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ.
Старшая модель с Intel Core Ultra 9, RTX 5070 Ti.
Обе версии используют «умную настройку производительности».
Сколько будет стоить новинка и когда появится в продаже за пределами Китая, пока не сообщается. Но в Китае ноутбук полноценно представят 23 апреля.