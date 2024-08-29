Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 29 августа 2024, 22:30
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Игровой планшет Red Magic Gaming Pad набрал более 2,2 млн баллов в AnTuTu

Раскрыты основные характеристики
В преддверии мероприятия Red Magic, которое состоится 5 сентября, предстоящий игровой планшет Red Magic Gaming Pad наделал шума, появившись на платформе бенчмарка AnTuTu. Устройство, обозначенное номером модели NP03J, набрало в общей сложности 2 205 110 баллов.
Игровой планшет Red Magic Gaming Pad набрал более 2,2 млн баллов в AnTuTu

© Nubia

Этот планшет, ориентированный на игры, оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, работающим под управлением Android 14. В AnTuTu также отмечается поддержка частоты обновления 120 Гц.

Игровой планшет Red Magic Gaming Pad набрал более 2,2 млн баллов в AnTuTu

© AnTuTu

Ожидается, что более подробная информация будет представлена на предстоящем мероприятии, но уже можно точно сказать, что устройство явно не для обычного просмотра YouTube.