Игровой планшет Red Magic Gaming Pad набрал более 2,2 млн баллов в AnTuTu

Опубликовано 29 августа 2024, 22:301 мин.
Игровой планшет Red Magic Gaming Pad набрал более 2,2 млн баллов в AnTuTuРаскрыты основные характеристики
В преддверии мероприятия Red Magic, которое состоится 5 сентября, предстоящий игровой планшет Red Magic Gaming Pad наделал шума, появившись на платформе бенчмарка AnTuTu. Устройство, обозначенное номером модели NP03J, набрало в общей сложности 2 205 110 баллов.
© Nubia
Этот планшет, ориентированный на игры, оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, работающим под управлением Android 14. В AnTuTu также отмечается поддержка частоты обновления 120 Гц.
Ожидается, что более подробная информация будет представлена на предстоящем мероприятии, но уже можно точно сказать, что устройство явно не для обычного просмотра YouTube.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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