Игровой планшет Red Magic Nova оказался переименованным Gaming Tablet Pro

Название новое, начинка та же. Возможно

После запуска Red Magic Gaming Tablet Pro в Китае компания анонсировала выпуск нового планшета для глобального рынка. Устройство, получившее название Red Magic Nova, будет представлено 27 сентября 2024 года. Хотя полные спецификации остаются под секретом, намеки говорят о том, что это может быть ребрендинговая версия Gaming Tablet Pro.