Игровой планшет Redmi K Pad получит 3K-экран, Dimensity 9400+ и батарею 7500 мАч

По утечке, планшет получит 8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K (2880×1800 пикселей) и частотой обновления 165 Гц. Устройство будет тонким (всего 6,4 мм) и лёгким — 326 грамм.

Внутри — мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+, аккумулятор на 7500 мАч и быстрая зарядка на 67 Вт. Ожидается версия с Android 15 и оболочкой HyperOS 2.0.

Будет доступно несколько конфигураций — от 8 ГБ до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ памяти. Цвета: фиолетовый, зелёный и чёрный. Ожидаемая цена — около 4000 юаней (примерно $ 560).