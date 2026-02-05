Игровой планшет Xiaomi Black Shark выйдет на глобальный рынок

Планшет получил компактный экран диагональю 8,8 дюйма. Толщина корпуса всего 7,7 мм, вес — 332 грамма. Корпус выполнен из прочного алюминия и будет доступен в чёрном и серебристом цветах.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3. Планшет сразу работает на Android 16. Объём оперативной памяти — 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ, при необходимости её можно расширить картой памяти до 2 ТБ. Экран имеет разрешение 2560×1600 пикселей и частоту обновления 144 Гц.