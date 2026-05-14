Опубликовано 14 мая 2026, 04:331 мин.
ИИ на первом месте: Google представила конкурента MacBook — ноутбук GooglebookИ т.н. Copilot+ ПК
Google анонсировала ноутбук с незатейливым названием Googlebook. Внутри будет встроен искусственный интеллект Gemini с акцентом на подсказку действий с его стороны.
Например, если вы наведёте курсор на дату в письме и слегка покачаете мышкой (т.н. Magic Pointer), Gemini предложит добавить событие в календарь.
Googlebook будет работать на системе, основанной на Android. То есть да, запускать мобильные приложения разрешат.
Ноутбуки будут выпускать разные производители: Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Формы и размеры — тоже разные. На внешней стороне появится светящаяся панель. Пока неясно, что она делает.
Googlebook, как пишут СМИ, должен составить конкуренцию ноутбукам Apple и Microsoft — MacBook Neo и Copilot+ соответственно.
Полные подробности Google обещает раскрыть до осени.