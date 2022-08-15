Infinix объявила распродажу ноутбуков и смартфонов с большими скидками

Например, ноутбук Infinix INBOOK X2 на базе процессора Intel Core i3 будет стоить на 13 000 рублей дешевле — всего 29 990 рублей. У ПК есть цельнометаллический корпус, яркий дисплей диагональю 14 дюймов и быстрый SSD.

Также подешевел флагманский смартфон Infinix NOTE 12 VIP — на 6 000 рублей. Стоит в рамках акции 26 990 рублей вместо 32 990. А бюджетную модель HOT 12 PLAY NFC с аккумулятором на 6000 мАч можно купить и вовсе за 9 990 рублей вместо 12 990.

Акция «Снова в школу» продлится до 11 сентября 2022 года. С полным списком акционных товаров можно ознакомиться на сайте.