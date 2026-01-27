Infinix представила в России планшет XPAD Edge со съёмной клавиатурой

Планшет имеет толщину всего 6.19 мм и вес 588 грамм. Устройство оснащено 13.2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400×1600 пикселей.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2.8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мАч. Устройство работает на базе Android 15.

В плане коммуникаций Infinix Xpad Edge поддерживает работу с Nano-SIM, имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C 2.0Основная камера позволяет делать снимки с разрешением 3264×2448 и записывать видео в формате Full HD

Планшет доступен в тёмно-синем цвете. Цена версии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 32 999 рублей.