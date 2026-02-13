Infinix привезла в Россию игровой ноутбук с RTX 5050 и 5060 на выбор, и наушники

GT BOOK 2026 весит меньше двух килограммов и оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Матовое покрытие убирает блики.

В зависимости от конфигурации ноутбук работает на процессорах Intel Core i5 или i7 13-го поколения в паре с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии (5050 или 5060). За охлаждение отвечает система Ice Storm 4.0. Корпус выполнен из алюминия, клавиатура с RGB-подсветкой. Есть порты HDMI, USB, Type-C, слот для SD-карт и батарея на 70 Вт·ч. Цены стартуют от 106 999 рублей.

Вторая новинка — наушники XBUDS N4 Pro. Они подавляют внешние шумы до 46 дБ. За звук отвечают 12,4-мм динамики с титановой мембраной. Наушников хватает на 35 часов работы даже с включенным шумоподавлением. Есть защита от влаги и три размера амбушюр. Стоимость наушников — 3 399 рублей.