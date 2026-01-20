Инсайд: Huawei выпустит новое поколение ноутбука с гибким экраном MateBook Fold

Опубликовано 20 января 2026, 10:581 мин.
Инсайд: Huawei выпустит новое поколение ноутбука с гибким экраном MateBook FoldС улучшенным экраном
Huawei планирует представить второе поколение своего складного ноутбука MateBook Fold уже во втором квартале 2026 года, если верить СМИ. Главным обновлением станет тот самый экран, но с новым соотношением сторон.
© Huawei
Предыдущая модель MateBook Fold имела OLED-экран 18 дюймов в разложенном состоянии и 13 дюймов в сложенном (3296×2472, сложенный 2472×1648 соответственно). Новая версия, очевидно, предложит «ещё более удачные пропорции».
Ожидается, что анонс состоится примерно в мае, следуя графику выхода первой версии. Она поступила в продажу в июне прошлого года. Работает она на HarmonyOS 5 и процессоре Kirin X90.