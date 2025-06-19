Инсайдер поделился подробностями компактного игрового планшета OnePlus

Опубликовано 19 июня 2025, 02:011 мин.
Инсайдер поделился подробностями компактного игрового планшета OnePlusА ещё смартфон Ace Turbo
OnePlus планирует выпустить новый смартфон с приставкой Turbo, который станет частью серии Ace. Кроме того, OnePlus разрабатывает компактный игровой планшет.
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Планшет с экраном около 8 дюймов, поддерживающим 3К-разрешение и частоту обновления 165 Гц, будет иметь простой, но современный дизайн.
Смартфон же будет среднеценовым — около 280 долларов и получит мощный процессор. Более дорогая версия может стоить дороже. Новый телефон ожидается к концу этого года вместе с серией OnePlus Ace 6. В этой серии ожидается смартфон с 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, процессором из топовой линейки Snapdragon, ультразвуковым сканером отпечатков под экраном, металлической рамкой и мощной батареей.