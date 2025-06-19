Инсайдер поделился подробностями компактного игрового планшета OnePlus

Планшет с экраном около 8 дюймов, поддерживающим 3К-разрешение и частоту обновления 165 Гц, будет иметь простой, но современный дизайн.

Смартфон же будет среднеценовым — около 280 долларов и получит мощный процессор. Более дорогая версия может стоить дороже. Новый телефон ожидается к концу этого года вместе с серией OnePlus Ace 6. В этой серии ожидается смартфон с 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, процессором из топовой линейки Snapdragon, ультразвуковым сканером отпечатков под экраном, металлической рамкой и мощной батареей.