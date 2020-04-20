Инсайдер рассказал о планах Apple выпустить iPad Air со встроенным сканером отпечатков пальцев

Последний iPad Air вышел в начале 2019 года. В этом году компания уже представила обновлённый iPad Pro.

О планах по выпуску нового iPad Air сообщил инсайдер L0vetodream. Издание PhoneArena отмечает, что ранее этот блогер верно предсказал анонс iPad Pro и MacBook Air 2020.

Он утверждает, что новый iPad Air получит Mini-LED дисплей диагональю 11 дюймов. Устройство должно иметь полноэкранный дизайн. Если iPad Pro 2020 в качестве биометрической защиты использует Face ID, то новый iPad Air будет оборудован Touch ID, встроенным в экран.

Что ж, остаётся ждать сентября, чтобы убедиться в верности прогнозов инсайдера.