Инсайдер: у небольшого 11-дюймового iPad Pro с OLED проблемы с поставками

По словам Янга, Samsung, отвечающая за поставку некоторых OLED-панелей, сталкивается с техническими трудностями при производстве специальных двухслойных панелей «тандемной структуры», необходимых для 11-дюймового iPad Pro. Эта проблема, в сочетании с более высоким объемом поставок более крупной 12,9-дюймовой модели (производимой исключительно LG), может привести к ограничению доступности 11-дюймовой версии на старте продаж или даже к потенциальной задержке.

Ожидается, что на мероприятии 7 мая будут представлены и другие новые модели iPad. По слухам, iPad Air 6 будет оснащён чипом M2 и, возможно, впервые предложит более крупный 12,9-дюймовый дисплей. Apple также может представить обновлённую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro.