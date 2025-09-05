Instagram* наконец получил полноценное приложение для iPad

Опубликовано 05 сентября 2025, 21:001 мин.
Instagram* наконец получил полноценное приложение для iPadМы ждали этого 15 лет
Пользователям iPad больше не придётся довольствоваться iPhone-версией Instagram*. Meta* наконец выпустила специализированное приложение. Главное отличие — приложение открывается сразу с раздела Reels, а не с привычной фото-ленты.
© Ferra.ru
По словам Meta*, на больших экранах люди чаще смотрят видео и развлекательный контент. Теперь при просмотре ролика он остаётся полностью видимым, даже если вы пишете комментарий или читаете чужие. Сверху, как и в мобильной версии, доступны истории.
Отдельная кнопка ведёт в раздел «Подписки». Можно выбрать отображение только публикаций друзей, либо подписаться на рекомендации от Instagram*. Также доступна возможность сортировки постов в хронологическом порядке.
Ранее Meta* утверждала, что создание версии для iPad не имеет смысла. В этом году, кстати, для планшетов Apple также появилась долгожданная версия WhatsApp*.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена