Instagram* наконец получил полноценное приложение для iPad

По словам Meta*, на больших экранах люди чаще смотрят видео и развлекательный контент. Теперь при просмотре ролика он остаётся полностью видимым, даже если вы пишете комментарий или читаете чужие. Сверху, как и в мобильной версии, доступны истории.

Отдельная кнопка ведёт в раздел «Подписки». Можно выбрать отображение только публикаций друзей, либо подписаться на рекомендации от Instagram*. Также доступна возможность сортировки постов в хронологическом порядке.

Ранее Meta* утверждала, что создание версии для iPad не имеет смысла. В этом году, кстати, для планшетов Apple также появилась долгожданная версия WhatsApp*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена